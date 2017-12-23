Kilolarca kıyma fiyatına balık!

Son günlerde denizlerde olan fırtına sebebiyle balıkçılar teknelerini kıyıya bağladı. Az çıktığı bilinen lüferin kilogramı olumsuz hava koşullarının da etkisiyle yaklaşık 5 kilogram kıyma fiyatı olan 200 liraya ulaştı.

Lüfer Balığı için uyarı geldi!

Yapılan açıklamalarda fiyat yüksekliğinin lüfer balığında azalması nedeniyle tepki yarattı. Bu balık türünün yavrusuna defne ya da yaprak adının verildiği bilinen lüfer balığının, ‘’Defneler biraz daha büyüyüp 8-10 santimetre boylarına geldiği zaman çinekop olur. O balık biraz daha büyüdüğünde sarıkanat daha sonra lüfer olur. En büyüğüne ise kofana denir. Balık daha fazla büyümesine izin verilmeden yakalanıyor ve ucuz fiyata satılıyor. Bu süreçte balık lüfere dönüşemiyor, ve bu nedenle lüfer satışı çok aza iniyor. Bu tür çalışmalar disiplin altında tutulursa lüfer balığı yiyebiliriz.’’