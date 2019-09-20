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Kimyasal Yağmur ile İlgili Kritik Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklama yapıldı.

Kimyasal Yağmur ile İlgili Kritik Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklama yapıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 11:24
Kimyasal Yağmur ile İlgili Kritik Açıklama

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir fabrikadaki  yangının ardından İstanbul ve Kocaeli AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekiplerince dün ve bugün incelenen ölçümler sonucunda olumsuz bir bulgu sonucuna rastlanılmadığı açıklandı.

AFAD'ın yapmış olduğu açıklamada, dün 11.40 saatlerinde Tuzla'daki bir fabrikada yangın çıktığı ihbarı bildirildiği ifade edildi.
Yapılan açıklamada, alınan ihbar sonrası itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 sağlık ekiplerinin olay mahalline ivedilikle gönderilerek yangın söndürme faaliyetlerinin 53 araç ve 147 personel ile birlikte sürdürüldüğü belirtildi.

Söz konusu yangının 18.15 saatleri itibarı ile tamamen kontrol edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır." Şeklinde ifadeler kullanıldı.

OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YOK

Aynı zamanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi'nde olağan üstü bir veri alınmadığının üstüne basılarak belirtildiği açıklamada, aşağıdaki ifadeler yer aldı.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir. 

 

Son Güncelleme: 20.09.2019 11:32
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MeteorolojiTuzla YangınTuzlaIstanbul Kimyasal YağmurKimyasal YağmurIstanbulAFAD
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