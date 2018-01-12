Köklü Üniversiteyi Alarma Geçiren İhbar!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü içinde bir bankada gerçekleştirilen soygun işlemi gece saatlerinde büyük paniğe yol açtı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre yerleşkenin bulunduğu bir bankaya kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından soygun işlemi gerçekleştirildi. Bankanın içine giren hırsız girer girmez sirenler çalmaya başladı Siren sesleriyle güvenlik görevleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerini gören hırsız kaçtı. Gece boyunca geniş çaplı araştırma yapıldı. Üniversitenin tüm çıkışları kapatıldı. Soruşturma devam ediyor.