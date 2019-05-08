Komşumuz Bulgaristan

Batısında Sırbistan ve Makedonya, doğusunda Karadeniz, kuzeyinde Romanya, güneyinde Yunanistan ve güneydoğusunda Türkiye’nin yer aldığı Bulgaristan 110.994 kilometrekarelik yüzölçümüyle Avrupa’nın en büyük 16. ülkesi olarak tanınmaktadır.

Sofya’nın başkentlik yaptığı Bulgaristan’ın resmi dili Kiril Alfabesi ile yazılan Bulgarcadır. Halkın neredeyse büyük çoğunluğu Bulgarca konuşmaktadır. Rusça ve Türkçe konuşanların sayısının da oldukça fazla olduğu bilinmektedir.

Bulgaristan’ın Kiril alfabesiyle yazılan dili Bulgarcadan söz edilecek olunursa Hint-Avrupa dil ailelerinden Güney Slav grubuna bağlı olan dil, Bulgaristan’ın yanı sıra Ukrayna, Moldova ve Romanya’da da konuşulmakta, yazıya dökülen ilk Slav dili olma niteliği taşımaktadır.

Ülkenin nüfusu 8.987.000 olup, para birimi Levadır. Bulgaristan halkının büyük çoğunluğu Hristiyanlık inancına sahip olmakla birlikte, Müslüman olan belli bir kesim de bulunmaktadır.

Zengin bir tarih, doğa ve kültüre sahip olan Bulgaristan diğer Avrupa ülkelerine oranla az olsa da her yıl belirli sayılarda turist ziyareti almaktadır. Özellikle başkent Sofya’nın Avrupa’nın kültür kentlerinden biri olarak görülmesi bu şehre olan rağbeti arttırmaktadır.

Bulgaristan’ın belli başlı şehirleri şunlardır: Sofya, Varna, Filibe, Burgaz, Rusçuk, Eski Zağra, Plevne, İslimiye, Hacıoğlu Pazarcık (Dobriç), Şumnu, Pernik, Hasköy, Yanbolu, Tırnova, Gabrova, Vidib, Kızanlık, İvrace, Köstendil, Kırcaali, Silistre vs.

Bu şehirlerin arasında en çok ziyareti Sofya, Varna, Burgaz, Plevne, Filibe, Rusçuk ve Silistre şehirleri alır.

Bulgaristan iklim bakımından yazları oldukça sıcak, kışları ise oldukça soğuk bir iklime sahiptir. Yani hem kış turizmi hem de yaz turizmi açısından ideal bir ülkedir.

Bulgaristan’ın tarihine kısa bir göz atacak olursak Orta Asya Türk kabilelerinden birisi olan Avar Türklerinden gelen Bulgarlar, Bulgaristan devletinin temellerini Slav kabilelerini yenip onları güneye sürerek atmışlardır. Ancak zamanla kendi dillerini ve kültürlerini unutarak Slavlaşmışlardır. Bunun sonrasında topraklarını korumak adına Bizans İmparatorluğu ile mücadele etmiş, sonrasında Osmanlı İmparatorluğunun himayesi altına girmişlerdir. En son 1878 yılında özerkliğine kavuşarak, 1908’de Osmanlı Devletinden tamamen ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. İdari baskılar ve Birinci ve İkinci Balkan savaşlarında Türkler üzerinde uyguladıkları baskılar sonucunda pek çok Türkü ana yurtlarına sığınmaya zorlamışlardır.

Bulgaristan sonraları Sovyet Rusya etkisi altına girmiştir. Bu süreç özellikle Bulgaristan’da yaşayan Türkler için zor bir süreçtir. 1984 ve 1989 yılları arasında pek çok Türk isimlerini değiştirmeleri için zorlanmış, tamamına yakınına Slav isimleri verilmiştir. Bu süreç çatışmaları beraberinde getirdiği için 400 bin kişi Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır.

Ekonomik açıdan Bulgaristan’a bakıldığında gül, buğday, mısır, pirinç ve tütün yetiştiriciliği yapıldığı görülmektedir. Meyve ve sebze bağları da Bulgaristan ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Aynı zamanda Bulgaristan, kurşun, çinko, krom, manganez ve altın gibi madenler bakımından zengin bir ülkedir. Başlıca üç bölgede maden çıkarılır. Bu bölgeler Stara Planina, Burgaz-Varna ve Karadeniz sahilindeki Balçık Bölgesidir. Ülkedeki sanayi kuruluşları Bulgaristan’ın üç büyük şehri olan Sofya, Varna ve Filibe’de yer almaktadır.

Bulgaristan’ın başlıca ithalat ortakları arasında Almanya, Rusya, Çin, İtalya Türkiye, Romanya, Yunanistan, ihracat ortakları arasında ise Almanya, İtalya, Romanya, Türkiye, Yunanistan yer almaktadır.

Bulgaristan ve Türkiye ilişkilerine bakacak olursak iki ülke ortak bir tarihsel ve kültürel geçmişe sahiptir, aynı zamanda birbirlerinin sınır komşularıdır. Bulgaristan açısından Türkiye, Türkiye açısından da Bulgaristan önemli bir ticaret ortağıdır. Bulgaristan ile Türkiye arasında karşılıklı olarak ihracat ve ithalat gerçekleşmektedir.

Türkiye bakır cevherleri, motorlu taşıtlar, petrol gazları gibi ürünler bazında Bulgaristan’ın ithalat ortağı; petrol yağları ve mineral yağlar, ayçiçeği tohumu, aspir ve pamuk tohumu yağları gibi ürünler bazında ihracat ortağıdır. Türkiye, Bulgaristan’a 2.62 milyar dolarlık ihracat yapmakta, 2.4 milyar dolar oranında mal ve hizmet ithal etmektedir.

Günümüzde Bulgaristan ve Türkiye birbirine dost iki ülkedir. Bulgaristan’ın demokrasiye ve serbest ekonomi piyasasına geçmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler aşama kaydetmiştir.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmiş olması, hem Bulgaristan’dan Türkiye’ye, hem de Türkiye’den Bulgaristan’a eğitim için giden vatandaş sayısının artması, iki ülkenin sahip olduğu ortak geçmiş bugün bir Türk vatandaşının Bulgarca bilmesini, bir Bulgar vatandaşının da Türkçe bilmesini avantajlı kılmaktadır.

Sonuç olarak, kuzeybatı komşumuz Bulgaristan, ülkemiz açısından sahip olduğu tarih, kültür ve doğasıyla cezp edici bir yer teşkil etmekte olup, Avrupa ülkeleriyle yaptığı karayolu taşımacılığı ve AB üyesi olmasından dolayı önemli bir ticaret ortağı olmuş, ortak tarih ve kültüre sahip olunmasından ve konum bakımından yakın olmasından dolayı dostluk ilişkilerinin geliştiği bir ülke halini almıştır.