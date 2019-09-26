Korkunç İddia! küçük çocuğa çarpıp dere kenarına attılar

Korkunç olay, dün akşam, Manyas'a bağlı bulunan Boğazpınar Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede oturan vatandaşlardan E.I., öne sürüldüğü üzere, dere kenarında küçük bir çocuğun hareketsiz bir şekilde yattığını farketti. Çocuğun bulunduğu yere giden E.I., mahallesinde oturan Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu gördü. E.I.'nın kendisine haber üzerine gelen Hasan Özel, yaralı olarak bulduğu çocuğunu kucağına alarak, Manyas Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen, sağlık durumu kötü olan 2 yaşındaki Alptuğ Özel, hayata tutunamadı.

KAMYON ÇARPTI DENDİ

Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hastaneye ağır şekilde yaralı getirilen Alptuğ'un ölümü şüpheli bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Dere kenarındaki görgü tanıklarına ulaşarak onların ifadesini alan ekipler, Alptuğ'un yaralı halde bulunduğu yerden kısa zaman önce bir kamyonun hızla geçtiğini öğrendi. Devam edilen araştırma sonrası kamyonu kullanan kişinin, Hasan Özel'e Alptuğ'un yerini haber veren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu tespit edildi. Ardından E.I. ile oğlu F.I., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı