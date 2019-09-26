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Korkunç İddia! küçük çocuğa çarpıp dere kenarına attılar

Balıkesir Manyas’ta dere kenarında ağır şekilde yaralı bulunan 2 yaşındaki Alptuğ Özel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç İddia! küçük çocuğa çarpıp dere kenarına attılar

Balıkesir Manyas’ta dere kenarında ağır şekilde yaralı bulunan 2 yaşındaki Alptuğ Özel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26 Eylül 2019 Perşembe 13:44
Korkunç İddia! küçük çocuğa çarpıp dere kenarına attılar

Korkunç olay, dün akşam, Manyas'a bağlı bulunan Boğazpınar Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede oturan vatandaşlardan E.I., öne sürüldüğü üzere, dere kenarında küçük bir çocuğun hareketsiz bir şekilde yattığını farketti. Çocuğun bulunduğu yere giden E.I., mahallesinde oturan Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu gördü. E.I.'nın kendisine haber üzerine gelen Hasan Özel, yaralı olarak bulduğu çocuğunu kucağına alarak, Manyas Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen, sağlık durumu kötü olan 2 yaşındaki Alptuğ Özel, hayata tutunamadı.

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Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hastaneye ağır şekilde yaralı getirilen Alptuğ'un ölümü şüpheli bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Dere kenarındaki görgü tanıklarına ulaşarak onların ifadesini alan ekipler, Alptuğ'un yaralı halde bulunduğu yerden kısa zaman önce bir kamyonun hızla geçtiğini öğrendi. Devam edilen araştırma sonrası kamyonu kullanan kişinin, Hasan Özel'e Alptuğ'un yerini haber veren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu tespit edildi. Ardından E.I. ile oğlu F.I., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Son Güncelleme: 26.09.2019 13:47
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