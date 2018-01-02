Korkunç olay! Küçük kızın zor anları!

İstanbul Bahçelievler’de iğrenç bir olay yaşandı. 10 yaşındaki küçük kızın yaşadıkları kan dondurdu. Evleri kentsel dönüşüme giren ailesiyle birlikte yerleştikleri akrabalarının evinde cinsel istismara uğradı. Dehşete düşüren olay ailenin küçük kızın davranışlarından şüphelenip kitap rafına koydukları kamerayla ortaya çıktı. İstanbul Bahçelievler’de evleri kentsel dönüşüme giren ailesiyle birlikte akrabalarının evlerine yerleştiler. Ailenin 10 yaşındaki küçük kızları değişik davranışlarıyla ailesini şüphelendirdi. Küçük kız ailesine ‘’Hicabi amca bana kötü şeyler yapıyor’’ dedi. Küçük kızlarının başına bir şeyler geldiğinden şüphelenen aile evdeki kitaplığa yerleştirdiği gizli kamerayla olayı netleştirdi. Kamera ayıtlarında ev sahibi olan Hicabi D’nin küçük kızı yatağına alarak yorganı üzerlerine kapattıklarını gördü. Ailenin şikayeti üzerine Hicabi D. tutuklandı.