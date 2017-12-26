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Köy karantina altına alındı!

Diyarbakır’ın Alitaş köyünde bir anne ve oğlunu ısıran eşeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Daha sonra durumun netleşmesiyle köy karantina altına alındı. Detaylar haberimizde...

Köy karantina altına alındı!

Diyarbakır’ın Alitaş köyünde bir anne ve oğlunu ısıran eşeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Daha sonra durumun netleşmesiyle köy karantina altına alındı. Detaylar haberimizde...

26 Aralık 2017 Salı 16:34
Köy karantina altına alındı!

Diyarbakır’ın Alitaş köyünde bir anne ve oğlunu ısıran eşeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Daha sonra durumun netleşmesiyle köy karantina altına alındı. İlçe Kaymakamının yaptığı açıklamaya göre ‘’ eşekten birkaç kişiye geçen kuduz nedeniyle köyümüze giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır’’ dedi.

Köyde kısa zaman önce bir anne ve oğlunu ısıran eşeğin kuduz olma olasılığını köylüler yetkili birimlere bildirdiler. Kuduz şüphesi taşıyan eşeğin kafası kesilerek veteriner kontrolünde araştırma yapıldı. Bölgenin görevlileri halkı herhangi bir kuduz belirtisinde hemen yetkili kişilere haber verilmesi gerektiğini belirtti.

Son Güncelleme: 26.12.2017 16:36
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