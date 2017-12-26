Diyarbakır’ın Alitaş köyünde bir anne ve oğlunu ısıran eşeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Daha sonra durumun netleşmesiyle köy karantina altına alındı. İlçe Kaymakamının yaptığı açıklamaya göre ‘’ eşekten birkaç kişiye geçen kuduz nedeniyle köyümüze giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır’’ dedi.

Köyde kısa zaman önce bir anne ve oğlunu ısıran eşeğin kuduz olma olasılığını köylüler yetkili birimlere bildirdiler. Kuduz şüphesi taşıyan eşeğin kafası kesilerek veteriner kontrolünde araştırma yapıldı. Bölgenin görevlileri halkı herhangi bir kuduz belirtisinde hemen yetkili kişilere haber verilmesi gerektiğini belirtti.