KPSS 2017 yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden yayınlandı. Memur olma hayali kuran milyonlarca gencin hayali bir sonraki yıla sarkıyor ve şimdiden 2018 KPSS başvuru tarihlerini araştırıyorlar. Peki 2018 KPSS başvurular ne zaman?

2017’nin son KPSS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlara, http://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. numaranı ve şifrelerini kullanarak görüntüleyebilirler.

2018 KPSS Ne Zaman?

Sonuçların bugün açıklanmasıyla yeni yılda gerçekleşecek olan KPSS sınavı merak ediliyor. ÖSYM’nin yayımladığı 2018 sınav takvimiyle birlikte açıklandı. KPSS 2018 22 Temmuz’da düzenlenecek. Başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 6 Haziran’da bir günlük ek başvuru süresiyle birlikte sonuçlar 31 Ağustos’ta açıklanacak.