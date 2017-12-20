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Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nun doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Konya, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Merak edilen soru İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji’den 20 Aralık hava durumu tahminleri..

Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nun doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Konya, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Merak edilen soru İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji’den 20 Aralık hava durumu tahminleri..

20 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre kar İstanbul’a Pazar günü giriş yapacak. İstanbullular için Pazar ve Pazartesi günü kritik gün. Pazartesi günü vatandaşları toplu taşıma aracı kullanmalarını öneriyoruz. Türkiye’de soğuk havalar 10 gün daha devam edecek. İstanbul’da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara’da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise Pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur görülebilir.

Hava Durumu Tahminleri (20 Aralık Çarşamba)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Konya, Antalya ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarında yurt genelinde orta kuvvetle esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Son Dakika Uyarısı
Meteoroloji'den Son Dakika Uyarısı
Meteoroloji'den Son Dakika Kar Uyarısı
Meteoroloji'den Son Dakika Kar Uyarısı
Son Güncelleme: 21.12.2017 10:16
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