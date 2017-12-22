Kritik zirvenin tarihi açıklandı!

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen habere göre, Suriye Ulusal Kongresi’nin Soçi’de 29-30 Ocak’ta yapılacağını duyurdu. Türkiye terör örgütü olan PKK’nın Suriye kolu PYD’nin Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmasına karşı çıkıyor.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin ‘temsil ve katılımcı’ bağlamında Cenevre’den farklı olmasını umduklarını hafta başında belirtmişti. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, ABD’nin ülkesinde DAEŞ’e karşı desteklediği PYD’yi ‘’vatan haini’’ olarak nitelendirmişti. Esad, kongrede her konunun tartışılabileceğini ancak yeni anayasa ve seçimlerin öncelik olduğunu da vurgulamıştı.