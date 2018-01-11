Kuaför salonunda çalışan kız öğreniyor, anası soyuyor!

İstanbul’da güpegündüz evlere girerek hırsızlık yapan elebaşılığını ‘’Ana’’ lakaplı Azize Ö.’nın yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi. Hırsızların mağdurları tespit etme yöntemi deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Polis soruşturmasında Aziza Ö.’nün bir kuaförde çalışan kızı Z.Ö’nün işyerine gelen kadınlarla dostluk kurarak ev adreslerini öğreniyor. Müşterileri oyalayıp evlerinin boş olduğunu öğrenince hırsızlık çetesine haber veren kız ve 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.