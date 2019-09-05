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Küçücük Çocuğa İçki İçiren Cani Çift
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Küçücük Çocuğa İçki İçiren Cani Çift

Bursa'da ikamet eden Serkan D.'nin, 12 yaşındaki kız çocuğuna içki içirdiği videoları görür görmez savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası eski eşi Y.Ç. ile onun yeni eşi A.Ç., Uşak'ta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Küçücük Çocuğa İçki İçiren Cani Çift

Bursa'da ikamet eden Serkan D.'nin, 12 yaşındaki kız çocuğuna içki içirdiği videoları görür görmez savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası eski eşi Y.Ç. ile onun yeni eşi A.Ç., Uşak'ta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:12
Küçücük Çocuğa İçki İçiren Cani Çift

Bursa’da ikamet eden Serkan D. İsimli vatandaş 2009 senesinde Y.Ç. isimli eşinden boşandı. Serkan D. ve Y.Ç.’nin 2007 tarihinde doğan kızları C.Z.D.’nin velayeti mahkeme tarafından anneye verildi. Anne Y.Ç., 2011 senesinde, 1 kız çocuğu babası olan A.Ç. ile hayatını birleştirerek, Uşak’a gitti. Y.Ç. ve A.Ç.’nin bu evlilikten de 2017 senesinde erkek çocuğu oldu. Serkan D., yanına gelen kızının telefonuna bakarken, elinde içki bardağıyla verdiği pozları gördü. Diğer fotoğrafları gezinirken Serkan D., Y.Ç. ve A.Ç.’nin, C.Z.D.’nin dışında 9 yaşındaki kızları ve 2,5 yaşındaki erkek çocuklarına da içki içirdiği fotoğrafları buldu. Ardından Serkan D., savcılığa giderek çift hakkında suç duyurusunda bulundu.

Küçük kızının kendisine anlattıklarının ardından,telefondaki görüntüleri delil olarak yanında götüren Serkan D.’nin şikayetinin ardından savcılık, çift hakkında soruşturma başlattı. Oluşturulan soruşturma neticesinde Uşak’ta ikamet eden Y.Ç. ve A.Ç, dün akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınarak,merkeze götürüldü. Çift hakkındaki başlatılan işlemlerin devam ettiği açıklandı. Çiftin çocukları ise Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alındı.

Son Güncelleme: 05.09.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
BursaUşakGözaltıIçki
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