Küresel Isınma Dünyayı Tehdit Ediyor!

19’uncu yüzyıldan bu yana dünyanın en sıcak yılları açıklandı. Bu yıllar 2015, 2016 ve 2017 yılları olarak tarihe adlarını yazdırdı. Geçmiş yıllara bakıldığında 2000 yılından itibaren dünyanın dengesinin olumsuzlaştığı ve mevsim kavramlarının birbirine karışmasıyla doğa olayları gün geçtikçe artmaya başladı. Son verilere göre 21. Yüzyıl dünyanın yaşadığı en sıcak dönemdi. Uzmanların açıklamalarına göre, son üç yılda yaşanan sıcaklık artışları olağanüstü bir olay. Bu durumun takip edileceği de uzmanlar tarafından açıklanmış bir bilgi oldu.