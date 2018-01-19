Mardin toz bulutları altında kaldı!

Mardin’deki bugün etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutlarının yağmurla birleşmesiyle çamur olarak yağdığı görülmektedir. Hava henüz aydınlanmadığı için gayet gözle görülüyor. Geceden itibaren gökyüzü kızıl renge büründü. Kuzeyden gelen rüzgarlar nedeniyle Suriye’den gelen toz bulutları çiseleyen yağmurla beraber bir anda çamura dönüştü. Gökyüzü bir anda kızıl renge büründü. Mardin’de tam toz bulutları etkili olurken kentte elektrikler de kesilince vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uzmanlar sürekli astım hastalığı olan insanların dışarı çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.