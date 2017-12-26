Mardin’de dev operasyon!

Mardin’in bazı ilçelerinde bu ay yapılan operasyonlarda 2 teröristin yakalandığı birçok mühimmat ve deponun bulunduğu açıklaması geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kırsal alanlarda bu ay içinde yapılan operasyonlarda birçok terörist ve mühimmat ele geçirilmiştir. Operasyonlar sonucunda 2 teröriste el konmuştur. Depo ve sığınaklar ele geçirilmiştir. Ve ele geçirilen bütün malzemelerde inceleme başlatılmıştır. Patlayıcı madde bulunan birçok malzeme bulundu. Yılbaşı öncesi el konulan bu malzemeler güvenlik önlemleriyle birçok felaketi ortadan kaldırmış oldular. Çeşitli marka silah ve mühimmat ele geçirildikten sonra bunların tümü savcılığa teslim edildi. Pil ve düzenek, tüfekler, el bombaları, patlayıcı maddeleri sığınaklardan temizlenmiş oldu. Ele geçirilen tüm malzemeler Savcılık talimatında analiz ve inceleme yapılmak üzere laboratuvarlara teslim edildi. Patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edilip ortadan kaldırılmıştır. Halkın desteği ile büyük bir operasyon tamamlanmıştır denildi.