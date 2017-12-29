Marmara Denizi’nde ulaşım durma noktasına geldi!

Marmara’da etkili olan lodos nedeniyle yerli ve yabancı 23 tanker Süleymanpaşa, Şarköy ile Mürefte sahillerine demir attı. Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden beri etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımı durma noktasına geldi. Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı tankerler ilk buldukları sahile demir attılar. Lodos nedeniyle 2 ve 3 metreye ulaşan dalgalar sahildeki, çay bahçelerine de zarar verdi. Lodos balıkçıları da olumsuz etkiledi. Tayfalar lodos nedeniyle denize açılmakta zorlandı. Meteorolojiden gelen son bilgiye göre lodosun etkisini sürdüreceğini bildirerek vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları için uyardı.