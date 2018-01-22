Marmara’da fırtına!

Zonguldak Valisi bugün öğleden sonra etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı. Saatteki hızı 90 kilometre olması beklenen fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Marmara’da bugün öğle saatlerinden sonra kuzey bölgelerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Marmara’da Salı günü ilk saatlere kadar fırtınanın etkili olması bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ve Güney Ege’de 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Ege’de Salı günü de fırtınanın etkisini sürdüreceği bekleniyor.