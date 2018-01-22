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Marmara’da fırtına!

Zonguldak Valisi bugün öğleden sonra etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı.

Marmara’da fırtına!

Zonguldak Valisi bugün öğleden sonra etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
Marmara’da fırtına!

Zonguldak Valisi bugün öğleden sonra etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı. Saatteki hızı 90 kilometre olması beklenen fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Marmara’da bugün öğle saatlerinden sonra kuzey bölgelerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Marmara’da Salı günü ilk saatlere kadar fırtınanın etkili olması bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ve Güney Ege’de 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Ege’de Salı günü de fırtınanın etkisini sürdüreceği bekleniyor.

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