Mersin’de 500 kilo ağırlığında köpek balığı yakalandı!

Mersin’de balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 00 kilogram ağırlığında pamuk cinsi köpek balığı yakalandı. Mersin’in 200 mil açıklığında avlanan balıkçıların ağına köpek balığı takıldı. 4 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında olan köpek balığını ağda gören ve şaşıran balıkçılar 5 saatlik çalışma sonrası balığı anca tekneye çekebildi. Bu balığın en büyük özelliği kansere yakalanmayan tek balık olmasıdır. O yüzden kanser hastalarının tedavisinde kullanılır. Bizde kanser tedavisi gören hastalar için bağışlıyoruz. Ücretsiz dağıtacağız açıklamasında bulundular.