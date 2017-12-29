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Mersin’de 500 kilo ağırlığında köpek balığı yakalandı!

Mersin’de balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 00 kilogram ağırlığında pamuk cinsi köpek balığı yakalandı.

Mersin’de 500 kilo ağırlığında köpek balığı yakalandı!

Mersin’de balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 00 kilogram ağırlığında pamuk cinsi köpek balığı yakalandı.

29 Aralık 2017 Cuma 15:02
Mersin’de 500 kilo ağırlığında köpek balığı yakalandı!

Mersin’de balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 00 kilogram ağırlığında pamuk cinsi köpek balığı yakalandı. Mersin’in 200 mil açıklığında avlanan balıkçıların ağına köpek balığı takıldı. 4 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında olan köpek balığını ağda gören ve şaşıran balıkçılar 5 saatlik çalışma sonrası balığı anca tekneye çekebildi. Bu balığın en büyük özelliği kansere yakalanmayan tek balık olmasıdır. O yüzden kanser hastalarının tedavisinde kullanılır. Bizde kanser tedavisi gören hastalar için bağışlıyoruz. Ücretsiz dağıtacağız açıklamasında bulundular.

Son Güncelleme: 29.12.2017 15:04
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