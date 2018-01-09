banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
115023
ALTIN
158.901
DOLAR
3.7683
STERLİN
5.0929
EURO
4.4940
MTV artık PTT’den ödenebilecek!
MTV artık PTT’den ödenebilecek!
9 Ocak 2018 Salı Dolar Ne Kadar Oldu?
9 Ocak 2018 Salı Dolar...
9 Ocak 2018 Salı Altın Fiyatları Ne Kadar?
9 Ocak 2018 Salı Altın...
Kağıt paralardaki tehlike! Her biri virüs taşıyor!
Kağıt paralardaki tehlike! Her biri...

Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı!

Meteoroloji’den son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bütün yurtta bu hafta bulutlu ve puslu hava hakim olacak. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bütün detaylar haberimizde…

Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı!

Meteoroloji’den son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bütün yurtta bu hafta bulutlu ve puslu hava hakim olacak. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bütün detaylar haberimizde…

09 Ocak 2018 Salı 09:17
Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı!

Meteoroloji’den güncel hava durumu raporu geldi. Gelen raporda ülke genelinde bugün için yağışlı olacağı açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve batı kesimler çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Sinop ve Erzurum çevresinin yağışlı, diğer yerlerin bulutlu ve puslu bir havaya hakim olacağı belirtildi. Yağışların Rize ve çevresinde bu akşamdan itibaren etkili olacağı belirtildi. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara genelinde puslu ve bulutlu hava hakim olacak. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise buzlanma görülebilir.

İL İL HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli hava görülecek.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde sis görülebilir.

İç Anadolu: Parçalı ve bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve sisle birlikte buzlanma etkili olacak.

Karadeniz: Yer yer sağanaklar etkili olacak. Rize ve Artvin çevresinde yağışların etkili olmasıyla birlikte toprak kaymalarına karşı önlem alınmalıdır.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu geçecek. Doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTV artık PTT’den ödenebilecek!
MTV artık PTT’den ödenebilecek!
Maçka Park’ında yıkımlar devam ediyor!
Maçka Park’ında yıkımlar devam ediyor!
Meteoroloji’den uyarılar gelmeye başladı!
Meteoroloji’den uyarılar gelmeye başladı!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim