Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı!

Meteoroloji’den güncel hava durumu raporu geldi. Gelen raporda ülke genelinde bugün için yağışlı olacağı açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve batı kesimler çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Sinop ve Erzurum çevresinin yağışlı, diğer yerlerin bulutlu ve puslu bir havaya hakim olacağı belirtildi. Yağışların Rize ve çevresinde bu akşamdan itibaren etkili olacağı belirtildi. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara genelinde puslu ve bulutlu hava hakim olacak. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise buzlanma görülebilir.

İL İL HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli hava görülecek.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde sis görülebilir.

İç Anadolu: Parçalı ve bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve sisle birlikte buzlanma etkili olacak.

Karadeniz: Yer yer sağanaklar etkili olacak. Rize ve Artvin çevresinde yağışların etkili olmasıyla birlikte toprak kaymalarına karşı önlem alınmalıdır.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu geçecek. Doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.