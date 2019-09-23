Meteoroloji'den kritik İstanbul Uyarısı: Dikkatli olun

Eylül ayı son bulurken, sıcaklıklarda yavaş yavaş düşüş yaşanıyor. Ülke genelinde yüksek kesimlerde ilk kar yağışları görülmeye başlandı. Bu hafta ile alakalı olarak beklenen hava durumu ve sıcaklık seviyelerini açıklayan MGM, Batı bölgelerinde, İstanbul ve diğer birçok ilde sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.