Meteoroloji'den kritik İstanbul Uyarısı: Dikkatli olun

Eylül ayı son bulurken, sıcaklıklarda yavaş yavaş düşüş yaşanıyor. Ülke genelinde yüksek kesimlerde ilk kar yağışları görülmeye başlandı. Bu hafta ile alakalı olarak beklenen hava durumu ve sıcaklık seviyelerini açıklayan MGM, Batı bölgelerinde, İstanbul ve diğer birçok ilde sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.
Uyarıda bulunan MGM; olası ani sel, su baskını ve yıldırım gibi durumlara karşı vatandaşların önlem almasını istedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul başı çekmek üzere birçok ilde gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
BU HAFTA HAVALAR NASIL OLACAK?
Önümüzdeki hafta için beş günlük sıcaklık değerleri açıklandı. Vatandaşların önlem alması istendi. Olası ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikelerine karşı vatandaşların önlem alması istendi.
Son Güncelleme: 23.09.2019 11:19