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Meteoroloji'den Son Dakika Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara için 5 günlük hava durumu tahmin listesini yayınladı. İstanbul’da bu hafta sıcaklıklar 7 ila 10 derece arası düşüş gösteriyor.

Meteoroloji'den Son Dakika Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara için 5 günlük hava durumu tahmin listesini yayınladı. İstanbul’da bu hafta sıcaklıklar 7 ila 10 derece arası düşüş gösteriyor.

18 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
Meteoroloji'den Son Dakika Kar Uyarısı

Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde ve İç Anadolu civarında yüksek kesimlerde kar şeklinde yağması bekleniyor.

Türkiye Aralık ayı itibariyle mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar etkisindeydi. Pazar gecesi başlayan sağanak yağışlarla hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Mevsim normallerine inen sıcaklıklarla birlikte bu hafta yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

19.12.2017 Salı günü hava durumu tahmini: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, İç Ege Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz’in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege ve Doğu Anadolu’da yüksek kesimlerde kar şeklinde yağması bekleniyor. Yarın Edirne ve Kırklareli’nde kar görülecek.

20.12.2017 Çarşamba günü hava durumu tahmini: Soğuk ve yağışlı sistemin Marmara’nın doğusu, Karadeniz , İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde devam etmesi bekleniyor.

21.12.2017 Perşembe günü hava durumu tahmini: Batıda yağışlarla birlikte kar görülecek. Bolu, Karabük, Kastamonu ve Bilecik’te etkili olacak kar yağışı Afyon, Kütahya, Eskişehir, Uşak ve Çankırı illerinde ise sulu kar şeklinde görülecek.

22.12.2017 Cuma günü hava durumu tahmini: Yurt genelinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı gösteriliyor. Trakya’da bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağmur etkili olacak

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