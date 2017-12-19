Meteoroloji'den Son Dakika Uyarısı

Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya , Muş, Mersin Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini belirtti. İstanbul ve Ankara’da ise aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan da Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Pazar günü akşam saatlerinde İstanbul’da kar yağışı olabileceğini ve vatandaşların ve belediye ekiplerinin çok dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Eğer Sistem Değişmezse Pazar Akşamı Kar Var

Meteoroloji uzmanı Prof. Osman Şen Twitter’dan yaptığı açıklamasında ‘’Hafta sonuna kadar soğuk hava dalgası ve yağışlar devam ederse sıcaklıklarında birden düşmesiyle İstanbul’da Pazar akşamı kar var. Sistem yeteri kadar soğumazsa karla karışık yağmur şeklinde görülebilir. Pazar ve Pazartesi günlerine dikkat’’ yazdı.

İstanbul’da Bugün Yağmur Etkili Olacak

İstanbul’da soğuk yağışlı hava etkili oluyor. Sabah saatlerinde vatandaşların çoğunlukla şemsiye kullandığı görüldü. Gündüz olmasına rağmen havanın kapalı olmasından dolayı vatandaşlar otomobillerinin farlarını yakarak trafikte ilerledi.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurt genelinde hava sıcaklıklarını 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.