Meteoroloji Uyardı! Çatılar Uçacak

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Marmara bölgesinde kuvvetli fırtınanın etkisini göstereceği bildirildi .Kuvvetli fırtınanın 50-80 km hıza çıkması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi’nde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini gösterecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada rüzgarın, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına görüleceği belirtildi. Fırtına saatte 50-80 kilometre hızla esecek.

Olası çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması ve tedbir alınması konusunda uyarı yapıldı.