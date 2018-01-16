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Meteoroloji’den Ankara uyarısı!

Ankara’da öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji’den Ankara uyarısı!

Ankara’da öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.

16 Ocak 2018 Salı 09:40
Meteoroloji’den Ankara uyarısı!

Ankara’da öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının eksilerin altına düşeceği açıklandı. Kuzey ve iç batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artış olması bekleniyor. Yapılan son açıklamalara göre ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara’nın güney doğusu Ege, Batı Karadeniz ve çevresinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur olarak görülmesi bekleniyor. Diğer alanlarda ise karla karışık yağacak. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar ise Türkiye genelinde orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

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