Meteoroloji’den çok önemli uyarı! 10 derece birden düşüyor!

Yarından itibaren yurdu etkisi altına alacak olan soğuk ve yağışlı havanın hava sıcaklıklarını hızla düşüreceği açıklandı. İstanbul’da hafta boyunca 14 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar günü en düşük 3 en yüksek 6 derece olacağı açıklandı. Kente kar için beklenilen tarih ise 15 Ocak…

Ilık geçen kış geride kalıyor, soğuk ve yağışlı günler geliyor. Birkaç gün içinde düşecek sıcaklıkların ardından Türkiye beyaz örtüye bürünecek. Yarın yurda batıdan girecek olan yağışlı havanın sıcaklıkları 8-10 derece arasında düşecek.

3 GÜNDE 10 DERECE DÜŞECEK!

Hava sıcaklıkları birkaç gün içinde 10 derece birden düşecek. İstanbul’da hafta boyunca 14 derece civarında olan sıcaklıklar yerini yağmur ve kar yağışına bırakıyor. Pazartesi ise sıcaklıklar iyice düşerek yurdun büyük bir kısmı beyaza bürünecek.