Meteoroloji’den fırtına uyarısı! Kar ne zaman gelecek?

Meteoroloji’den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son uyarılara göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına etkili olacak. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun Batı kesimlerinde yaşanacak olan rüzgarın fırtına şeklinde esmesiyle yaşanacak olumsuz şartlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. Yurt genelinde hava sıcaklığı genellikle Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar genellikle güney kesimlerde gece saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege’de etkili olacak. Rüzgarın genellikle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul’a ne zaman kar yağacak sorusu Meteoroloji’den gelen bilgiye göre, 18 Ocak Perşembe günü karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.