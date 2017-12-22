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Meteoroloji’den İstanbul'a kritik uyarı geldi!

Türkiye üzerinde etkili olan yağışlı havaya ek olarak bugün öyle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava, yarın ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul'a kritik uyarı geldi!

Türkiye üzerinde etkili olan yağışlı havaya ek olarak bugün öyle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava, yarın ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girileceği tahmin ediliyor.

22 Aralık 2017 Cuma 14:59
Meteoroloji’den İstanbul'a kritik uyarı geldi!

Türkiye üzerinde etkili olan yağışlı havaya ek olarak bugün öyle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava, yarın ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girileceği tahmin ediliyor.

Ankara’da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışların yarın öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağacağı, Pazar sabahına kadar devam etmesi ve yerde kar örtüsü oluşturacağı bekleniyor.

Meteoroloji’den gelen açıklamaya göre ‘’Yarın Trakya dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle yağışlar sağanak şeklinde başlayacak ardından Marmara’nın güney ve doğusu İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ardından kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Ankara’da kar yağışı bekleniyor!

Ankara’da bugün yağmur şeklinde yağacak olan yağışın yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışın kesilmesiyle haftanın ilk yarısında gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek!

İstanbul’da hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. Havanın genellikle çok bulutlu ve yağmurlu olacağı Cumartesi akşam ve gece kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği ve yağışın Pazar sabahı kesileceği tahmin ediliyor.

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