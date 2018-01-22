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Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı!

Ülkemizin iç ve batı kesimleri genellikle parçalı bulutlu hissedilecek. Yeni haftayla birlikte Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı!

Ülkemizin iç ve batı kesimleri genellikle parçalı bulutlu hissedilecek. Yeni haftayla birlikte Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:23
Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı!

Ülkemizin iç ve batı kesimleri genellikle parçalı bulutlu hissedilecek. Yeni haftayla birlikte Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da bugün hava çok bulutlu. Aralıklarla yağmur görülecek. Yağmur gece saatlerinde kara dönüşecek. Meteorolojiden gelen son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle;

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 10
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

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