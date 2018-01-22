Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı!

Ülkemizin iç ve batı kesimleri genellikle parçalı bulutlu hissedilecek. Yeni haftayla birlikte Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da bugün hava çok bulutlu. Aralıklarla yağmur görülecek. Yağmur gece saatlerinde kara dönüşecek. Meteorolojiden gelen son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle;

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11