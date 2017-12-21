Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre Pazar günü İstanbul’da kar ve karla karışık yağmur görülebilir. Aralık ayı başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hızla soğuyarak kış değerlerine geriledi. Yapılan son değerlendirmelere göre Pazar günü İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.

21 Aralık Perşembe Hava Durumu Tahminleri

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın doğusunda akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde bulanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.