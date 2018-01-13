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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Bugün başlıyor!

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Malatya çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Bugün başlıyor!

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Malatya çevrelerinde yağmur bekleniyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:22
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Bugün başlıyor!

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Malatya çevrelerinde yağmur bekleniyor. Trakya’da karla karışık yağmur etkili olacak. Ankara’da gece saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu kıyılarında yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Trakya ve çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. Bolu’da yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre yağış nedeniyle 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava sıcaklığı şöyle: İstanbul: Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9 Ankara: Parçalı bulutlu kar yağışlı 7 İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12 Adana: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18 Antalya: Çok bulutlu sağanak yağışlı 15 Samsun: Parçalı ve bulutlu ve yağmurlu 8 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10 Erzurum: Parçalı çok bulutlu 2 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

Son Güncelleme: 13.01.2018 09:46
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