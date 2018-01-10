Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O tarihe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 15 Ocak’ta İstanbul’da kar yağma ihtimalinin olduğu belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son dakika uyarısı ile önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı hızla düşüyor ve kar geliyor. Perşembe günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava yurdu yağmur olarak etkileyecek. Pazar karla karışık yağmur halinde olacak. Pazartesi günü kara dönüşecek ve yurdun büyük bir bölümü beyaz örtü altında kalacak. İstanbul’da karın yağacağı tarih Meteoroloji tarafından 15 Ocak tarihinde açıklandı. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olacak. İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde de kar görülebilir.