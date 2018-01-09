Meteoroloji’den uyarılar gelmeye başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin ve Rize için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan yazılı açıklamada Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak yağış karşısında vatandaşların toprak kaymalarına karşı önlem almasını söyledi. Rize’nin doğusundaki Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen çevrelerinde gece saatlerinde etkili olacak sağanaklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamalarda olası toprak kaymaları konusunda çevredeki vatandaşları uyardı.