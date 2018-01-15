Meteoroloji’den uyarılar üst üste geldi! Bugün kar yağacak mı?

Meteorolojinin günlerdir uyarı yaptığı kar yağışını bekleyenler dün bütün gün kar yağışını bekledi. Belediye ekipleri gelen uyarılara göre ekipmanlarını yol kenarlarına hazırlamış, hazır bekletiyorlardı. Meteorolojinin günlerdir yaptığı kar uyarısına karşı bütün vatandaşlar ve belediye ekipleri tetikte bekliyordu. Ama beklenilen gibi olmadı. İstanbul2un sadece yüksek kesimlerinde hafifte olsa kar yağışı görüldü. Herhangi bir duruma karşı belediye ekipleri araçlarını hala yol kenarında bekletiyor. Peki bugün kar yağacak mı? Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı uyarıda 14 Ocak Pazar ve 15 Ocak Pazartesi günü kar beklendiği yönünde olmuştu. Bugün beklenen kar yağışı yurdu beyaz bir örtüye büründürmeyecek. Hafif geçmesi beklenen yağışın bugün olabilme ihtimali çok yüksek görünüyor.