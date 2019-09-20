Mezarında Üşüyecek! Şikayetten Vazgeçtiler

Ağrı merkezde hayatını sürdüren Şükran- Nihat Aydemir çiftinin küçük kızları Leyla, 15 Haziran 2018 tarihinde, dedesinin yaşamakta olduğu Bezirhane köyünde kayıplara karışmıştı. Günler boyunca aranan ve bulunması için tüm ülke genelinde seferber olunan minik Leyla’nın 18 günün ardından, köye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kurudere bölgesinde, suyun üzerinde yüzen cansız bedeni bulunmuştu. Leyla Aydemir’in ölümü ile alakalı olarak baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Mehmet Ali Aydemir, 18 Temmuz günü ‘kasten öldürme’ suçundan dolayı tutuklu bulundu.

7 SANIK YARGILANIYOR

Küçük kızın ölümü ile alakalı olarak verilen karar sonucunda yaklaşık 1 yılın ardından hazırlanan iddianame, Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı. İddianamede tutuklu bulunan Mehmet Ali Aydemir ile Leyla’nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 14’er seneye kadar kadar hapis cezası verildi.

KEMİKLERİ SIZLAYACAK

Leyla Aydemir’in ailesinin dün avukatları Ali Artuk’un ofisine gittiği ve “Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme” şeklinde konuştuğu açıklandı.Bu sebepten ötürü avukat Ali Artuk, duruşmaya katılmadı.

SIRITTI

Kimlik tespiti ile başlatılan duruşmadaki tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir’in oturduğu yerde kendi kendine gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, “Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?” şeklinde soru yöneltti. Tutuklu Sanığın, “Ben Yusuf Aydemir’im” şeklindeki yanıtının ardından “Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun”dedi. Amca Aydemir, sırıtmıyorum şeklinde cevap verdi. Daha sonra tutuksuz sanıkların sorgusuna geçilen duruşmada, Leyla Aydemir’in anne babasına şikayetçi olup olmadıkları soruları yöneltilecek.