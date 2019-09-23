MHP Genel Başkanı Bahçeli Hastanede

MHP tarafından yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli’nin rutin kontrolleri yaptırmak amacıyla hastanede bulunduğu belirtildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada "Bahçeli'nin sağlık durumu iyi, tetkikleri yapıldı" şeklinde ifadeler yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneye gittiği haberi alındı. Sosyal medya üzerinde sağlığının kötü olduğu şeklinde söylemlerin artmasının üzerine MHP tarafından açıklama geldi.

Parti tarafından yapılan açıklamada MHP Genel Başkanı 71 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Devlet Bahçeli'nin tansiyon ve şeker kontrolleri için rutin meyanesini olmak üzere hastaneye gittiği bildirildi.

Mide bulantısı şikayeti sebebi ile hastaneye gittiği belirtilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile alakalı olarak konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır.Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu açıklamayı, hastane başhekimliği daha geniş bir şekilde ilerleyen yapacaktır.Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır. Hastaneye intikalinden itibaren Genel Başkanımız kendisinde. Herhangi bir problem yok. Şu an için istirahat ediyor. Tetkiklerin de çoğu yapıldı. Herhangi bir problem yok” şeklinde konuştu.