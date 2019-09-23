Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
100021
ALTIN
279.760
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1085
EURO
6.2958
Aylin Coşkun’a Görgüsüz Yakıştırması
Teröristlerden Kanlı Saldırı! 2 Askerimiz Şehit Düştü
İmamoğlu’ndan iş arayanlara açıklama
Tatlıtuğ’la fotoğraf paylaşan hakim hakkında inceleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli Hastanede

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastaneye gittiği haberi alındı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli Hastanede

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastaneye gittiği haberi alındı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:51
MHP Genel Başkanı Bahçeli Hastanede

MHP tarafından yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli’nin rutin kontrolleri yaptırmak amacıyla hastanede bulunduğu belirtildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada  "Bahçeli'nin sağlık durumu iyi, tetkikleri yapıldı" şeklinde ifadeler yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneye gittiği haberi alındı. Sosyal medya üzerinde sağlığının kötü olduğu şeklinde söylemlerin artmasının üzerine MHP tarafından açıklama geldi.

Parti tarafından yapılan açıklamada MHP Genel Başkanı 71 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Devlet Bahçeli'nin tansiyon ve şeker kontrolleri için rutin meyanesini olmak üzere hastaneye gittiği bildirildi.

 Mide bulantısı şikayeti sebebi ile hastaneye gittiği belirtilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile alakalı olarak konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır.Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu açıklamayı, hastane başhekimliği daha geniş bir şekilde ilerleyen yapacaktır.Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır. Hastaneye intikalinden itibaren Genel Başkanımız kendisinde. Herhangi bir problem yok. Şu an için istirahat ediyor. Tetkiklerin de çoğu yapıldı. Herhangi bir problem yok” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 23.09.2019 13:53
Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMhpMilliyetçi Hareket PartisiDevlet Bahçeli Sağlık DurumuHaberSemih YalçınHastaneDevlet Bahçeli Hastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan iş arayanlara açıklama
İmamoğlu’ndan iş arayanlara açıklama
İstanbul’da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü
İstanbul’da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü
Düğün Dönüşü Kan Gövdeyi Götürdü! Küçük Bebekte…
Düğün Dönüşü Kan Gövdeyi Götürdü! Küçük Bebekte…

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim