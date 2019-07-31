Mide Balonu Nedir? Mide balonu nasıl takılır?

Mide Balonu Nedir?

Mide balonu fazla kilolardan kurtulmak için mideye endoskopik yöntemle yerleştirilen şişirilebilen bir tıbbi cihazdır. İşlem 15-20 dakika sürmekte ve hastanede kalmayı gerektirmemektedir. Aynı gün eve dönülmektedir.

Fazla kilolu hastalarda ameliyata uygun olmayan yani vücut kitle endeksi 25-30 arasında olanlarda cerrahi dışı yöntemlerin en başında mide balonu uygulaması gelir. Mide balonunun çalışma prensibi midede şişirilmiş balonun yarattığı gerilime bağlı tokluk hissi ve balonun üst kısmında kalan mide hacminin küçülmesine bağlı daha az yiyerek doymadır.

Mide balonu nasıl takılır?

Teknik cerrahi bir yöntem değildir. Ancak damardan verilen anestezi ilaçlarıyla hiç hissetmeden tam bir uyku halinde yapılır. Önce endoskopik yöntemle ağız yemek borusu, daha sonra mideye ve oniki parmak bağırsağı incelenir. İncelenen yemek borusu, mide ve bağırsak kısımlarında ülser, gastrit, reflü, mide fıtığı, kanser gibi bulgulara rastlanmaz ise mide balonu takılması uygundur. Mide balonu takmaya uygun olduğu kararı verilince endoskop çıkarılır. Altı aylık balon takılacak ise ağızdan ilerletilerek, bir yıllık balon takılacaksa endoskopun ucuna özel bir aparatla sabitlenerek endoskop ile birlikte mideye gönderilir. Ardından midenin hacmine göre 500-600 cc metilen mavisi ile renklendirilmiş serum fizyolojik ile veya bazı balon tiplerinde hava ile şişirilir. Şişirme tamamlanınca sibop kısmı çekilerek vücut dışına alınır, mide balonu fundus dediğimiz giriş kısmında kalır. Mavi boyanın amacı çok düşük ihtimalle de olsa balon patladığında bağırsakta emilerek idrarı maviye boyamasıdır, mavi idrar yapma durumunda acilen balonun çıkartılması gerekir.

Mideye balon takılmasının riskleri var mıdır?

Mideye takılan balonun riskleri yok denecek kadar azdır ancak tekniğin bir takım komplikasyonları olabilir bunlar endoskopi ile yapılan travmalara bağlı mide ve yemek borusu yaralanmalarıdır. Ancak usta ellerde bu tip komplikasyonlar yok denecek kadar azdır. Böyle bir durum ortaya çıktığında hastalar ateş ve karın ağrısı yönünden bilgilendirilmeli böyle bir durum ortaya çıktığında acil olarak balonu takan doktor ile bağlantı kurmalıdır.

Balon takıldıktan sonra nelerle karşılaşacağım?

Mide balonu takıldıktan sonra bulantı kusma ve rahatsızlık hissini ortadan kaldıran ilaçlar vererek işlem sonrasını rahat geçirmenizi sağlarız. Ancak taktığımız mide balonu yabancı bir cisim olduğundan mide tarafından kusma ile atılmaya çalışılır. Bu nedenle ilk gece ve ikinci gün bulantı ve kusma şikayetleriniz olabilir. Bu şikayetlerin olmaması için çıkmadan önce size bir reçete yazarak kullanacağınız ilaçları anlatıyoruz. Balon takılmasını takiben bu şikayetlerinizin en az olmasını sağlayacak şekilde beslenmenizi istiyoruz. Bu amaçla size özel bir diyet verecegiz bu diyete harfiyen uyumanızı istiyoruz. Yaklaşık iki hafta sıvı ve pürelerden oluşan bir özel diyetimiz var. Bunu dikkatle uygulamanız gerekiyor. İşlemden hemen sonra başlamak üzere uyanık olduğunuz her saniye ayakta olmanız ve yürümeniz hem kilo vermeniz açısından hem de balonu tolere etmeniz açısından büyük önem arz ediyor. Bu nedenle anestezinin etkisi geçtikten sonra ilk gün ve takip eden günlerde mümkün olduğu kadar çok yürümenizi istiyoruz.

Mide balonu ile ne kadar kilo verebilirim?

Mide balonu yöntemiyle diyet ve egzersiz uyumu sağlanırsa yaklaşık 25-30 kilo verebilirsiniz.

Mide balonu çıkartıldıktan sonra verdiğim kiloları geri alır mıyım?

Mide balonu takıldıktan sonra az yeme ve erken doymaya bağlı kilo kaybedeceksiniz. Ancak balon çıkartıldıktan sonra midede kalıcı bir değişiklik olmadığı için diyet ve egzersiz hayat felsefesi haline getirilmediği takdirde tekrar kilo alınabilir. Bugüne kadar balon takılarak kilo kaybeden hastalarımıza balon çıktıktan sonra da desteğimiz devam etmektedir. Kilo almaya tekrar başlarsanız reset diyetleri ile kilo alımına müdahale ediyoruz. Yeme bozukluğu yani blumia gibi bir psikiyatrik hastalık varsa psikiyatriden destek alıyoruz. Glisemik endeksi yüksek yani beyaz şeker türevleri ile beslenme durumunda bariatrik diyetisyenimizden destek alıyoruz.

Sonuç olarak kilo verme süreci en başta hastamızın kararlılığı, konuya hakim cerrah, psikiyatri, diyetisyen işbirliği ile ekip olarak ele alınmalıdır. Başarıya giden yol ekip çalışmasından geçer.

Sağlıklı günler dilerim.

Doç. Dr. Burak KAVLAKOĞLU