ModaCruz İle Modayı Yakından Takip Edin



Özellikle moda ikonu haline dönüşmüş isimlerin dolaplarını ziyaret ederek kıyafet satın alama imkânı sunan platform sosyal medya fenomenleri ve blogerlarında dolaplarını sunmaktadır. Modacruz.com ile Ivana Sert, Deniz Akkaya, Didem Soydan, Gizem Hatipoğlu, Danla Biliç gibi daha pek çok farklı isimin dolabını görerek uygun fiyata ikinci el alış veriş yapabilirsiniz.



Ürün Satışında Dikkat Edilmesi Gerekenler



ModaCruz üzerinden sadece ürün alma işlemi değil aynı zamanda ürün satımı da gerçekleştirebilirsiniz. Kullanmadığınız çanta, ayakkabı, kıyafetlerin fotoğraflarını çekerek dolabınızı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kazanç elde ederek tekrar ModaCruz’dan alış verişler yapabilirsiniz. Ürün satma işlemlerinizde olabildiğince alıcıya ürünü kısa sürede göndermeye çalışın. Üç gün içerisinde ürünü kargoya vererek alıcıyı kaçırmamış olacaksınız. Ürünü kargoya verdiğinizde kargo takip yöntemi ile ürününüz alıcıya ulaşıp ulaşmadığını da kontrol edebilirsiniz. Eğer kullanıcı ürünü beğenmediyse üç gün içerisinde iade edebilme hakkında sahiptir. Bu üç günlük süreç sonunda ürün iadesi gerçekleşmezse sizlerin hesabına ücret yatırılacaktır. İkinci el Koton çanta satışı , kıyafet satışı için ModaCruz sizlerden sadece %20’lik bir komisyon almaktadır, bunun dışında hiçbir şekilde ücret talep edilmez. Bu şekilde ürünlerinizin satışını güvenilir bire biçimde gerçekleştirebilirsiniz.



Sosyal Medya İle Alıcı Kazanın



ModaCruz üzerinden satış yapmak isteyen kişiler sosyal medya platformlarında da dolaplarını paylaşarak daha çok kullanıcı elde edebilirler. Sosyal medya platformları üzerinden arkadaşlarınızda dolabınızı göreceği için rahatlıkla satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İkinci el Gucci çanta için çok fazla vaktiniz yok ise de ModaCruz VIP uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulama ile ModaCruz’a gönderdiğiniz ürünlerin fotoğrafları çekilerek sizlerin yerine görseller oluşturulur ve ürünlerinizin satış işlemleri gerçekleştirilir. Bu şekilde de kısa sürede kullanmadığınız ürünlerden kazanç elde edebilirsiniz. ModaCruz moda platformunu 7/24 günün istediğiniz her saati giriş yaparak kişilerin dolaplarını ziyaret edebilirsiniz. Aynı şekilde satın alma işlemlerinizi de istediğiniz saat gerçekleştirebilirsiniz. ModaCruz moda platformu sizlere güvenilir ve sağlıklı alış verişin kapılarını açmaktadır.