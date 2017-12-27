MTV 2018 araç vergisi fiyatları belli oldu

(MTV) motorlu Taşıtlar Vergisi kanunu TBMM’de kabul edildi. MTV 2018 ile ilgili yapılan değişiklikler haberimizde.

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) yeniden belirlendi Yeni vergilere ilişkin tasarı planı ve bütçe komisyonu kabul edildi. Yeni tasarıda 2018 yılının en düşük araç vergisi 743 lira iken 1300 cc üzerindeki araçların vergi oranı daha yüksek tutuldu. 2018 yılı Motorlu Taşıt vergisi listesi.

2018 Motorlu Taşıt Versigi meclilsten geçen tasarı ile artık tamamen kesinleşti. 1300 cc motora sahip araçların vergisi %15 zamlanırken 1300 cc üstündeki araçlar için bu zam oranı %25 olarak ayarlandı.

Yani Motorlu Taşıtlar Vergisi 1300 cc ve aşağısındaki araçlar için 40 bin tl’yi aşmayan araçlarda (1-3 yaş arası) 743 tl , fiyatları 40 ile 70 bin tl arası olan araçlarda 817 tl, fiyatı 70 bin tl’yi aşan araçlarda ise bu fiyat 892 tl olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1300 cc-1600 cc arası motora sahip olupta 40 bin tl’yi aşmayan araçlarda (1-3 yaş arası) 294 tl, fiyatı 40-70 bin tl arası olan araçlarda 423 tl, fiyatı 70 bin tl üstü araçlarda ise 553 tl olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1601 cc ve 1800 cc araçlar için fiyatı 100 bin tl’yi aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 tl, fiyatları 100 bin tl’yi aşanlarda 2bin 741 tl olarak ayarladı. 1801 cc ile 2000 cc arası olan araçlar için bu fiyatlar; 100 bin tl’yi aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 975 tl, fiyatı 100 bin tl’yi aşan araçlarda 4 bin 317 tl; 2001 cc ve 2500 cc araçlar için, fiyatı 125 bin tl’yi aşmayanlarda (1-3 yaş arasında) 5 bin 936 tl, fiyatı 125 bin tl’nin üstündeki araçlarda 6 bin 476 tl olacak şekilde ayarlandı.