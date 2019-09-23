Neslican Tay Ebediyete Uğurlandı

İlk defa lisedeyken kansere yakalanan, 3 kez art arda yenen ve kanserle mücadelesinde herkesin sevgisini kazanan 21 yaşındaki Neslican Tay, Cuma akşamı yaşamını yitirmişti.

Neslican Tay'ın yakalandığı kanser sebebiyle alınmak zorunda kalınan sol bacağı memleketinde toprağa gömülmüştü. Genç kız eğer verdiği bu mücadeleyi kaybederse kendisinin de aynı yere gömülmesini vasiyet etmişti.





Neslican Tay’ın canını dişine takıp verdiği can harbini kaybetmesinin ardından ailesi de bu istediğini gözden kaçırmadı ve harekete geçti.

Neslican Tay, memleteki Rize'de Merkez Sahil Camii'nde sevenleri ve büyük bir kalabalık eşliğinde ebediyete uğurlandı.