Odun toplarken kalp krizi geçirdi!

Odun toplamak için traktörüyle gittiği ormanda kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Dursun Özbakan gece saatlerinde oğlu tarafından bulundu. Bolu merkeze bağlı bir köyde yaşayan 3 çocuk babası 80 yaşındaki Durmuş Özbakan, odun toplamak için köyün yaylasına çıktı. Öğle saatlerinde gittiği ormanda gece saatlerine kadar gelmeyince oğlu babasını aramak için ormana gitti. Babasının odun toplamaya gittiği yerde traktörü gören oğlu yanında yerde yatan babasını görünce şok geçirdi. Hemen 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Babasının daha önce iki kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Durmuş Özbakan’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.