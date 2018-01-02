banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
117549
ALTIN
158.900
DOLAR
3.7661
STERLİN
5.1031
EURO
4.5334
Yok artık dedirten hırsızlık!
Yok artık dedirten hırsızlık!
Barajlarda kuraklık yaşanıyor!
Barajlarda kuraklık yaşanıyor!
Yılbaşı gecesi İstanbul’da 215 kişi gözaltına alındı!
Yılbaşı gecesi İstanbul’da 215 kişi...
2018 yılında tatil bolluğu var!
2018 yılında tatil bolluğu var!

Odun toplarken kalp krizi geçirdi!

Odun toplamak için traktörüyle gittiği ormanda kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Dursun Özbakan gece saatlerinde oğlu tarafından bulundu.

Odun toplarken kalp krizi geçirdi!

Odun toplamak için traktörüyle gittiği ormanda kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Dursun Özbakan gece saatlerinde oğlu tarafından bulundu.

02 Ocak 2018 Salı 16:24
Odun toplarken kalp krizi geçirdi!

Odun toplamak için traktörüyle gittiği ormanda kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Dursun Özbakan gece saatlerinde oğlu tarafından bulundu. Bolu merkeze bağlı bir köyde yaşayan 3 çocuk babası 80 yaşındaki Durmuş Özbakan, odun toplamak için köyün yaylasına çıktı. Öğle saatlerinde gittiği ormanda gece saatlerine kadar gelmeyince oğlu babasını aramak için ormana gitti. Babasının odun toplamaya gittiği yerde traktörü gören oğlu yanında yerde yatan babasını görünce şok geçirdi. Hemen 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Babasının daha önce iki kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Durmuş Özbakan’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da korkutan deprem!
Antalya’da korkutan deprem!
Hastalanan köpeğini 7 kilometre sırtında taşıdı!
Hastalanan köpeğini 7 kilometre sırtında taşıdı!
Yok artık dedirten hırsızlık!
Yok artık dedirten hırsızlık!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim