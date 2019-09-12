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Okul Servisi Takla Attı! Öğrenciler Yaralı!

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir okul servis aracı taklalar atarak kaza yaptı. Kazadan birçok öğrenci yaralı olarak çıktı. Olayın gerçekleştiği yere birçok sağlık ekibi gönderildi.

Okul Servisi Takla Attı! Öğrenciler Yaralı!

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir okul servis aracı taklalar atarak kaza yaptı. Kazadan birçok öğrenci yaralı olarak çıktı. Olayın gerçekleştiği yere birçok sağlık ekibi gönderildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:38
Okul Servisi Takla Attı! Öğrenciler Yaralı!

 İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir okul servis aracı taklalar atarak kaza yaptı. Kazadan birçok öğrenci yaralı olarak çıktı. Olayın gerçekleştiği yere birçok sağlık ekibi gönderildi.

 Akıl almaz kaza saat 08.15 sularında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana geldi.Kaza sırasında bir otomobille çarpışarak takla atan okul servisi devrildi. O sırada serviste bulunan öğrenciler kazanın etkisiyle yara aldı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Kaza sonucu yaralanan öğrenciler ambulansla birlikte yakın civarda bulunan hastanelere ulaştırıldı.

Son Güncelleme: 12.09.2019 11:16
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