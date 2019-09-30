Ölüme gitti… Kardeşi kurtuldu, o toprağın altında...

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 15 yaşındaki Yunus Emre Kurt babasının arkadaşının arabasına habersiz binip kontrolden çıkarak dereye devrildi. Yunus Emre hayatını kaybederken, araçta bulunan kardeşi Hamza Kurt yaralandı.

Olay, dün, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde yaşandı. Azerbaycan'dan gelerek babasını ziyaret eden arkadaşına ait otomobile haber bir şekilde binip, otomobili çalıştıran Yunus Emre Kurt, mahallede dolaşmaya başladı. 11 yaşındaki kardeşi Hamza Kurt'un da olduğu Azerbaycan plakalı otomobil, bir süre geçtikten sonra virajda Yunus Emre'nin kontrolünden çıkarak, dereye devrildi. Kazaya şahit olanların durumu ihbar etmesi üzere olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Dere kenarına varan sağlık görevlileri, yaptığı kontrol sonucunda Yunus Emre Kurt'un hayatını kaybettiğini, kardeşinin ise yaralı olduğunu tespit etti. Devrilmenin etkisiyle adeta hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hamza Kurt, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamza Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kötü haberi alarak, olay mahalline gelen çocukların ailesi ise uzun bir süre göz yaşı döktü. Ailenin bazı üyeleri sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Kurt'un cansız bedeni bugün toprağa verilecek.