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Ordu’da 10 yıldır kayıp genci, ağabeyinin öldürdüğü ortaya çıktı!

Zanlı ağabey ifadesinde kardeşinin cesedinin yerini açıkladı.

Ordu’da 10 yıldır kayıp genci, ağabeyinin öldürdüğü ortaya çıktı!

Zanlı ağabey ifadesinde kardeşinin cesedinin yerini açıkladı.

05 Ocak 2018 Cuma 15:26
Ordu’da 10 yıldır kayıp genci, ağabeyinin öldürdüğü ortaya çıktı!

Zanlı ağabey ifadesinde kardeşinin cesedinin yerini açıkladı. Kardeşinin cesedini evlerinin 150-200 metre uzaklığında bulunan dere kenarına attığını açıkladı. Ordu’nun Fatsa ilçesinde 10 yıl önce kaybolan Mustafa Yılmaz’ın ağabeyi 45 yaşındaki Hüdaver Yılmaz tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay Fatsa’ya bağlı Ilıca Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Yılmaz 10 yıl önce 26 yaşındayken kayboldu. Ailesi, Mustafa Yılmaz’ın bulunması için Fatsa Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Savcılığın yaptığı araştırmanın sonucunda Mustafa Yılmaz’ı ağabeyinin öldürdüğü ortaya çıktı. Açıklamasına göre kardeşiyle bir konu yüzünden kavga ettiğini ve tüfekle öldürdüğünü itiraf etti. Bu açıklamanın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde kardeşinin cesedini evlerinin 150-200 metre uzağında bulunan dere kenarına attığını itiraf etti. Ekiplerin incelemesi sonucu bir cesede rastlanması. Soruşturma devam ediyor.

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