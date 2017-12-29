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Ortaya çıkan detay şok etkisi yarattı!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırılan 15 yaşındaki genç kızın 16 yaşında bir çocukla evli olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan detay şok etkisi yarattı!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırılan 15 yaşındaki genç kızın 16 yaşında bir çocukla evli olduğu ortaya çıktı.

29 Aralık 2017 Cuma 10:19
Ortaya çıkan detay şok etkisi yarattı!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırılan  15 yaşındaki genç kızın 16 yaşında bir çocukla evli olduğu ortaya çıktı.

        

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde hastaneye giden 15 yaşındaki genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Daha sonra ailesi tarafından baskı altında kalan kız 16 yaşında M.Ç ile evli olduğunu itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre Sakarya’da aynı gün iki ayrı genç kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İki genç kızın da daha 15 yaşında olmalarına rağmen hamile olduğu anlaşıldı. Aileler bu durumla şok etkisi geçirirken savcılık araştırmalara başlamıştı. Son olarak yapılan araştırmaya göre, 15 yaşında olan bir kızın 16 yaşındaki biriyle evli olduğu ortaya çıktı. Diğer kızla ilgili araştırmalar hala daha sürüyor. Savcılıktan gelen açıklamaya göre konuyla ilgili araştırmalar devam edecek.

Son Güncelleme: 29.12.2017 10:44
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