Otel odasında feci şekilde öldürüldü!

Alanya’da bir otelde 25 yaşındaki bir genç feci şekilde öldürüldü.

Lüks bir otelde kalan 25 yaşındaki gençten haber alamayan yetkililer odaya kendilerine ait anahtarlarla odaya girdiler. Genci başına poşet geçirilerek öldürülmüş şekilde buldular. Olay yerine polis ve savcıyı geldi. Yapılan incelemenin sonucunda gencin cesedinin 15 günlük olduğu ve çürümeye başladığı belirtildi. Savcı inceleme sonrası intihardan şüphelendiğini yetkililere belirtti. Kesin ölüm nedeninin açıklanması için ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin yaptığı incelemelerde cesedin bulunduğu yerde kanlı kesici alet bulması sonucu olayı ilgili soruşturma başlatıldı.