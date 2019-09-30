Otobüs Durağında Dehşet! 3 Ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Olay sonucu durakta beklemekte olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.

Ankara ilinin Mamak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir halk otobüsü girdi. Otobüsün hızla durağa girmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sularında Mamak'ta bulunan Yeni Merkez Camii önünde yaşandı. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarında bulunan durağa girdi.

Alınan İhbar üzerine olay mahalline çok sayıda ambulans ve polis ekibi ulaştırıldı. Meydana gelen kazada, ilk incelemelere göre durakta beklemekte olan yolculardan 3'ü yaşamını yitirdi, 3 kişininde yaralandığı öğrenildi.

Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere ulaştırıldı.

Kazanın duyulmasının akabinde olayın gerçekleştiği yere gelen Vali Vasip Şahin "Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz." şeklinde konuştu.