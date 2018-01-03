Otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı!

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kamyonla otomobil çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Fahrettin Yılmaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Korkuteli Esentepe Kavşağında dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Abdurrahman Gencer yönetimindeki kamyon Fahrettin Yılmaz’ın kullandığı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil refüje çıkarken, kamyon ise refüjün yanındaki su tahliye kanalında durdu. Olay yerine ambulans ekipleri gönderildi. Yaralılar ve cenaze en yakın devlet hastanesine gönderildi.