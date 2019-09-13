Oyun Oynarken Kafasına Sıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde anneannesinin evinde kalan 6 yaşlarındaki C.D. evde oyun oynarken bulduğu silah ile kendini vurdu. Ağır şekilde yaralanan çocuğun hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Talihsiz olay sabah saatlerinde İstanbul’un Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 267 sokakta yer alan bir evde yaşandı. Ortaya atılan iddiaya göre 6 yaşındaki C.D. anneannesinde kalmaktaydı. Anneannenin uyuduğu esnada küçük çocuk evde bulduğu silahla oyun oynamaya koyuldu. Elindeki silahın birdenbire patlaması üzerine uyanan anneanne ile beraberinde toplanan akrabalar çocuğu hemen hastaneye ulaştırdı. Kafasından ağır bir şekilde yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis olayla alakalı olarak soruşturma başlattı.