Özel araçta sigaraya ceza geldi! Sürücüler şaşkın

Yeni bir uygulama ile Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından,şehir merkezinde özel araçlara sigara denetimi uygulaması yapılmaya başlandı. Siteler bölgesi çevresinde uygulama yapan polis ekipleri özel araçlarda sigara içilip içilmediği ile alakalı denetim ve kontrol yaptı. Bazı otomobil sürücülerine idari para cezası kesildiği bildirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında özel araçta sigara içen birtakım sürücülere 153 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKIN

İdari para cezasına çarptırılan kimi sürücüler bu duruma tepki gösterdi. Kimileri de şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın yerinde bir uygulama olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül tarihinde ABD ziyaretinden hemen önce sigara ile mücadelenin artacağını söyleyerek "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz." Şeklinde konuşmuştu.