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Para puanlar hakkında açıklama yapıldı!

Bankacılar, kredi kartlarında biriken milyonlarca TL’lik para puanlar için uyarıda bulunmuştu. Uyarılarla ilgili ilk açıklama geldi. Detaylar haberimizde...

Para puanlar hakkında açıklama yapıldı!

Bankacılar, kredi kartlarında biriken milyonlarca TL’lik para puanlar için uyarıda bulunmuştu. Uyarılarla ilgili ilk açıklama geldi. Detaylar haberimizde...

26 Aralık 2017 Salı 11:21
Para puanlar hakkında açıklama yapıldı!

Bankacılar, kredi kartlarında biriken milyonlarca TL’lik para puanlar için uyarıda bulunmuştu. Kredi kartlarında biriken milyonlarca TL’lik para puanının yıl sonunda silineceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten bankacılar, özel kampanyalar dışında vatandaşların kartlarında biriken para puanları dilediği zaman harcayabileceğini belirtiyor. Son günlerde kredi kartlarında ve markaların sadakat kartlarında biriken milyonlarca para puanının yılbaşında silineceğine yönelik haberler, vatandaşın kafasında soru işaretlerine neden oldu. Çeşitli kanallardan tüketicilere yıl sonuna kadar para puanlarını kontrol ederek harcamaları konusunda uyarılar yapılınca birçok kart kullanıcısı da kartlarında biriken puanları harcama eğilimine giriyor.

Kampanyalar süreli olabilir!

Bankaların kredi kartlarını yöneticileri ve Bankalararası Kart Merkezi yetkilileri ise bankaların böyle bir uygulaması olmadığının altını çizerek, vatandaşların kartlarında biriken para puanları dilediği zaman harcayabileceğini ifade ediyor. Kredi kartlarıyla yapılan alışveriş sonrası kazanılan para puanların normalde herhangi bir kullanım süresi olmadığını belirten bankacılar, yalnızca bazı kurumlarla yapılan özel kampanyalarda kazanılan puanların belirli bir süre içinde kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, ‘’yalnız bu durumda da hem kredi kartı ekstreleriyle hem de gönderilen SMS’lerle müşterileri uyarıyoruz. Ama normal harcamalarda kazanılan para puanların o yıl içinde kullanılması gerektiği gibi bir uygulama yok’’ değerlendirilmesinde bulunuyor.

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